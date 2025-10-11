Автомобиль ВАЗ скатился в карьер в Ленобласти. Водитель погиб

В Ленинградской области произошел несчастный случай, в результате которого автомобиль марки ВАЗ скатился в карьер вблизи города Кингисепп. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения 9 октября. Немедленно на место аварии отправилась команда спасателей из Шлиссельбурга, написала gazeta.spb.ru .

Операция по извлечению автомобиля оказалась сложной и потребовала участия водолазов и специальной техники. Спасателям пришлось погружаться в воду, чтобы добраться до автомобиля и подготовить его к подъему.

При осмотре машины внутри нашли тело погибшего водителя, которое передано правоохранительным органам для установления обстоятельств трагедии.