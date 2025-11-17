Автомобиль стал причиной пожара на улице Профсоюзной в Кургане
В Кургане 16 ноября на улице Профсоюзной произошел пожар. Вспышка огня началась в моторном отсеке легкового автомобиля, который находился в гараже, написало Ura.ru.
«Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — это неисправность электрооборудования транспортного средства», — передают в МЧС.
Возгорание произошло во время демонтажа акустической системы в автомобиле и распространилось на соседние постройки и жилой дом.
