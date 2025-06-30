Автомобиль Honda вылетел на остановку и сбил двух человек в Нижнем Новгороде

Вечером 29 июня на улице Бекетова в Нижнем Новгороде произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как проинформировал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России, там столкнулись два автомобиля — Honda и ВАЗ.

После аварии иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди.

К сожалению, в результате этого ДТП погибли два человека. Еще двое, включая несовершеннолетнего, получили травмы и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Прокуратура области взяла на себя контроль за выяснением всех деталей происшествия.