Автокран врезался в локомотив на ж/д переезде в ЯНАО

Дорожная авария с участием поезда произошла в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные департамента общественной безопасности и гражданской защиты Нового Уренгоя.

По информации объединения, на железнодорожном переезде в районе Коротчаево автомобильный кран врезался в локомотив. Обошлось без пострадавших.

Движение по дороге временно ограничили. Специалистам предстоит установить детали случившегося.

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