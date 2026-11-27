На трассе в Дагестане опрокинулся автобус с 28 пассажирами, двоих доставили в больницу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Сообщение о ДТП поступило на номер 112 в 04:36 27 ноября. Авария произошла на федеральной автодороге на подъезде к Хасавюрту. Возгорания нет, движение по дороге не перекрывали.

Двоих пострадавших перевезли в Центральную городскую больницу Хасавюрта, один из них ребенок.

Также в пятницу на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» под Красноярском столкнулись автобус и два грузовика. Пять человек погибли, 14 получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.