Автобус наехал на двух человек на остановке в Алтайском крае

ДТП с участием городского автобуса произошло утром 1 июля в городе Бийск Алтайского края. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

На переулке Кожзаводском автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем, после чего его отбросило на остановку городского транспорта. В этот момент там находились люди, ожидавшие своего автобуса.

Двоих пострадавших медики доставили в больницу.

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