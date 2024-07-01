Автобус наехал на двух человек на остановке в Алтайском крае
ДТП с участием городского автобуса произошло утром 1 июля в городе Бийск Алтайского края. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
На переулке Кожзаводском автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем, после чего его отбросило на остановку городского транспорта. В этот момент там находились люди, ожидавшие своего автобуса.
Двоих пострадавших медики доставили в больницу.
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