Автобус и иномарка стали участниками ДТП в Прикамье

Автомобиль Subaru врезался в автобус ГАЗ на Сылвенском тракте в Пермском крае. Дорожная авария случилась утром 1 ноября со стороны улицы Окраинная, сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, 29-летний мужчина за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который двигался без пассажиров.

В результате виновника ДТП госпитализировали с различными травмами. Второму водителю также потребовалась медицинская помощь.