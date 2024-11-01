Автобус и иномарка стали участниками ДТП в Прикамье

Автомобиль Subaru врезался в автобус ГАЗ на Сылвенском тракте в Пермском крае. Дорожная авария случилась утром 1 ноября со стороны улицы Окраинная, сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации полицейских, 29-летний мужчина за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который двигался без пассажиров.
В результате виновника ДТП госпитализировали с различными травмами. Второму водителю также потребовалась медицинская помощь.
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