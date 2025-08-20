Авария спровоцировала затор на Свердловском тракте в Челябинске

Утром в понедельник, 20 августа, около дома №18А на Свердловском тракте в Челябинске произошло ДТП. Автомобиль Land Rover Discovery перевернулся на крышу после столкновения с Kia Rio. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, столкнулись автомобиль Kia Rio под управлением 55-летней женщины и внедорожник Land Rover Discovery, за рулем которого находился 63-летний мужчина. В результате аварии водитель последней машины получил различные травмы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на участке образовалась пробка в сторону центра. В обратном направлении движение затруднено, но рабочее.