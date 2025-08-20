Авария спровоцировала затор на Свердловском тракте в Челябинске

Утром в понедельник, 20 августа, около дома №18А на Свердловском тракте в Челябинске произошло ДТП. Автомобиль Land Rover Discovery перевернулся на крышу после столкновения с Kia Rio. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, столкнулись автомобиль Kia Rio под управлением 55-летней женщины и внедорожник Land Rover Discovery, за рулем которого находился 63-летний мужчина. В результате аварии водитель последней машины получил различные травмы.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на участке образовалась пробка в сторону центра. В обратном направлении движение затруднено, но рабочее.
Финал турнира «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Химках 20 августа
Обновленную картинную галерею имени Горшина открыли в Химках
Чемпионат по водно-моторному спорту прошел в Химках
Замглавы Балашихи Михаил Объедков встретился с жителями микрорайона Ольгино
Россия допустила участие Британии и Франции в гарантиях безопасности Украины
Обновление тепловых сетей завершат в Балашихе осенью
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте