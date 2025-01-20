Авария с участием трамвая произошла в Челябинске
Прокуратура Челябинска приступила к проверке обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Инцидент случился 20 января на перекрестке проспектов Победы и Молдавской. Женщина-водитель в возрасте 62 лет наехала на двоих пешеходов, пересекавших дорогу на зеленый сигнал светофора.
По сведениям от источника агентства, водитель отвлекалась на пассажиров, которых обслуживала.
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