Авария с участием трамвая произошла в Челябинске

Прокуратура Челябинска приступила к проверке обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Инцидент случился 20 января на перекрестке проспектов Победы и Молдавской. Женщина-водитель в возрасте 62 лет наехала на двоих пешеходов, пересекавших дорогу на зеленый сигнал светофора.

По сведениям от источника агентства, водитель отвлекалась на пассажиров, которых обслуживала.