Авария с участием рейсового автобуса произошла в Нижнем Новгороде

ДТП, в котором столкнулись рейсовый автобус и грузовик, произошло накануне на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

Сообщается, что в столкновении пострадал водитель автобуса. Мужчину доставили в областную больницу имени Семашко.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС: они смывали разлившееся топливо с проезжей части.

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