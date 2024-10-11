Авария с участием двух поездов произошла на железнодорожной станции Челябинск — Южный
Два грузовых поезда столкнулись вечером в четверг, 10 октября, на железнодорожной станции Челябинск — Южный. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.
В результате ЧП произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом. Сообщается, что пострадал работник локомотивной бригады.
В ЮУЖД отметили, что ЧП никак не повлияло на движение пассажирских поездов.
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