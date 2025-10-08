Авария с участием автомобилей Audi и ВАЗ произошла в Курганской области

На 17-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск случилась серьезная автокатастрофа. Водитель Audi Q8 превысила скорость и столкнулась с автомобилем ВАЗ 211340. Об этом написало Ura.ru .

По данным региональной Госавтоинспекции из «ВКонтакте», у девушки 2001 года рождения, которая была за рулем Audi, в 2025 году зафиксировано 19 штрафов.

«Водительница 2001 года рождения (Audi Q8 — прим. ред.) выбрала скорость, не соответствующую конкретным условиям движения», — сообщили в ГАИ.

Пассажирка ВАЗа, женщина 1963 года рождения, получила травмы и была госпитализирована. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно в сложных погодных условиях.