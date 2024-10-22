Авария с участием автобуса и легковушки произошла в ЯНАО
В Новом Уренгое столкнулись ВАЗ и автобус, один человек пострадал. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД ЯНАО.
Водитель автобуса при повороте налево нарушил правила и не пропустил легковушку. В итоге ПАЗ врезался в ВАЗ.
По предварительной информации, пострадал водитель легкового автомобиля, его доставили в больницу.
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