Авария с участием автобуса и легковушки произошла в ЯНАО

В Новом Уренгое столкнулись ВАЗ и автобус, один человек пострадал. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД ЯНАО.

Водитель автобуса при повороте налево нарушил правила и не пропустил легковушку. В итоге ПАЗ врезался в ВАЗ.

По предварительной информации, пострадал водитель легкового автомобиля, его доставили в больницу.

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