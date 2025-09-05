Авария с тремя погибшими произошла в Пензенской области

В четверг, 4 сентября, на перекрестке улиц Алой и Олимпийской в селе Засечном Пензенского района произошла смертельная авария. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Согласно предоставленной информации, 44-летний водитель автомобиля Omoda, находившийся в состоянии опьянения, стал причиной ДТП с тремя погибшими, включая несовершеннолетнего. Водитель был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.

В Зареченском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области в отношении водителя автомобиля Omoda возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.