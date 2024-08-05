Авария с тремя машинами произошла в Нижегородской области. Есть пострадавший
ДТП с участием «Газели» и двух легковых автомобилей произошло накануне под Выксой в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на областное УГИБДД.
Уточняется, что 50-летний водитель «Газели» во время поворота налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машинами Peugeot и Skoda. Случай произошел рано утром на Западном обходе Выксы.
В аварии пострадал водитель последней иномарки. Медики доставили мужчину в Выксунскую ЦРБ.
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