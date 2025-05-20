Авария с тремя автомобилями произошла в Саратовской области

Накануне, 19 мая, в Энгельсе случилось серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Один человек получил травмы. Об этом сообщили в областном отделе Госавтоинспекции корреспонденту телеканала «Саратов 24» .

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел у дома № 75 А по Волжскому проспекту. Водитель Toyota не справился с управлением и столкнулся с припаркованными автомобилями Kia и Chevrolet.

Водитель Toyota был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.