Авария с погибшими произошла на трассе Полазна-Чусовой в Пермском крае

На трассе Полазна-Чусовой около населенного пункта Шалашная произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль КамАЗ, управляемый водителем 1994 года рождения, двигавшийся в сторону Перми, не обеспечил безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеоусловия, потерял управление и выехал на полосу встречного движения, написал сайт properm.ru .

Там КамАЗ столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который отбросило на другой микроавтобус той же марки. В результате аварии погибли водитель и пассажирка первого Ford Transit. Еще трое пострадавших получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Один из пострадавших отказался от госпитализации.