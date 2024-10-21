Авария с одним пострадавшим произошла на Восточном обходе Перми

ДТП, в котором пострадал водитель легковушки, произошло в воскресенье, 20 октября, на Восточном обходе Перми. Об этом написали «Аргументы и Факты Пермь» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции края.

Водитель Chery наехал на ограждение, после чего столкнулся со стоявшим КамАЗом. Прибывшие на место медики оказали помощь мужчине из иномарки, рассказал Ura.ru.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. О других пострадавших неизвестно.