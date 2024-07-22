Авария с микроавтобусом унесла жизни двух человек на Алтае

Двое граждан Монголии стали жертвами ДТП на Алтае. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на данные МЧС РФ по республике.

Авария произошла на Чуйском тракте в Кош-Агачском районе. Согласно информации ведомства, водитель микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего машина съехала с трассы и перевернулась.

Смертельные травмы получили два человека. Еще шестеро были доставлены в больницу. Организована проверка.

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