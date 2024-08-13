Авария с грузовиком унесла жизнь мотоциклиста без прав в Челябинской области
Смертельная авария произошла на дороге между Южноуральском и поселком Увельский в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ региона.
По предварительным данным, водитель грузовика, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту. При столкновении байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Известно, что мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, был лишен водительских прав.