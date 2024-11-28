Авария с фурой парализовала движение на трассе в ЯНАО

На трассе между Лабытнанги и Обской произошла авария с участием фуры, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.

На трассе столкнулись фура Shacman и Ford Focus. Легковой автомобиль был серьезно поврежден, также произошел разлив топлива.

Пострадавших людей пришлось доставать из Ford с помощью специалных средств, их передали медикам. По факту ДТП начали проверку.

Водителям рекомендовали выбирать другие пути, потому что движение по участку трассы временно парализовано.