Авария с двумя грузовиками в Пушкинском районе Петербурга унесла жизнь водителя

Смертельная авария с участием двух грузовиков произошла в Пушкинском районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, 34-летний мужчина, управляя машиной ГАЗ, протаранил автомобиль Freightliner. Тот остановился на дороге по причине поломки.

Водитель первого грузовика получил серьезные травмы и скончался на месте. Организована проверка.

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