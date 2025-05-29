Атаковавшие Москву БПЛА с натовскими снарядами запускали из Киевской области

Беспилотники, которые атаковали Москву и другие регионы страны, запускали из Черниговской и Киевской областей Украины. Дроны были оснащены снарядами натовского производства. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, украинские военные прикрепили к дронам боеприпасы, начиненные поражающими элементами. Сейчас специалисты изучают обломки сбитых БПЛА. Остались неразорвавшиеся снаряды. По предварительной информации, для атаки использовали минометные боеприпасы.

Минобороны сообщило, что силы ПВО со вчерашнего вечера сбили над Россией 48 дронов. Больше всего беспилотников ликвидировали над Белгородской областью — 30. По четыре дрона уничтожили над Орловской, Рязанской областями и Крымом. Три БПЛА сбили над территорией Московского региона, два — над Брянской и один — над Тамбовской областью.

Обломки сбитого беспилотника упали во дворе жилого дома в Одинцове. По словам одной из местных жительниц, во время удара у нее осветилась вся комната. Фрагменты другого дрона упали около дома на проспекте Вернадского в Москве. В результате ЧП в одной из квартир выбило стекла.