Ангар загорелся ночью на проспекте Энергетиков в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил ангар площадью 360 квадратных метров по адресу проспект Энергетиков, дом №17. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу,

Сигнал о возгорании поступил спасателям около двух часов ночи. Огонь быстро распространился по всему помещению. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны.

В течение часа они боролись с пламенем. К 03:12 пожар удалось ликвидировать. В МЧС уточнили, что жертв и пострадавших нет. Для тушения возгорания привлекалось 15 спасателей и три единицы специальной техники.