Алтайских рыбаков наградили медалями с украинскими надписями

Кооператив «Приборовое» заменит врученные алтайским рыболовам украинские медали

Фото: Unsplash

Победителям конкурса рыболовов, которым вручили медали с украинскими надписями в алтайском селе Волчиха, передадут новые награды. Об этом сообщило РИА «Новости».

Организаторы конкурса подчеркнули, что уже извинились перед призерами за свою ошибку. По их словам, выдававший медали охотничье-рыболовный потребительский кооператив «Приборовое» закупил награды через популярную торговую интернет-площадку. Его представители не обратили внимания, что на призах украинские надписи.

«Перед призерами извинились, медали пообещали заменить», — отметили в кооперативе.

Ранее грамоты с символикой Украины по ошибке выдали воспитанникам детского сада в Хабаровске. Специалист по физкультуре распечатала найденный в Сети шаблон грамоты и вручила «награды» участникам соревнований по пионерболу.

После скандала женщина уволилась вместе с заведующим детсадом. Воспитанникам выдали новые грамоты, а перед родителями извинились за произошедшее.

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