Известный актер дубляжа потерял 100 тысяч из-за проститутки в Петербурге

Актер дубляжа из Санкт-Петербурга потратил почти 100 тысяч рублей на заказ проститутки, которая к нему так и не приехала. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По данным источника канала, мужчина хотел вызвать на дом жрицу любви и искал подходящую кандидатку на одном из сайтов по подбору девушек на ночь. Одна из анкет ему понравилась, и он позвонил по указанному на странице номеру, однако актеру никто не ответил.

Спустя некоторое время через мессенджер с ним связался якобы менеджер проститутки и потребовал перевести на карту пять тысяч рублей в качестве предоплаты. Чуть позже его попросили отправить сумму побольше, а затем — весь платеж сразу. В общей сложности мужчина отправил сутенеру 97 тысяч рублей.

Девушка, которую хотел заказать актер, так и не приехала. Обманутый мужчина обратился в полицию.

Ранее московский школьник задолжал сутенерам после того, как во время игры в «Правду или действие» вызвал проститутку.