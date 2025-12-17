Агрессивный посетитель оптики в Петербурге стал фигурантом судебного разбирательства

По данным пресс-службы ведомства, дело возбуждено по статье о ложном сообщении об акте терроризма из хулиганских побуждений. В сентябре текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в салон оптики и начал вести себя агрессивно по отношению к персоналу и посетителям. После просьбы покинуть магазин мужчина решил отомстить и заявил о якобы заложенной бомбе.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку помещения, но взрывоопасных предметов не обнаружили. Мужчину задержали, а уголовное дело направили в Калининский районный суд для дальнейшего рассмотрения.