Афроамериканец-нацист застрелил девочку в школе города Нэшвилл

Афроамериканец, поддерживающий нацистскую идеологию, устроил стрельбу в школе города Нэшвилл в штате Теннесси. Об этом сообщила газета The Tennessean .

Речь идет о 17-летнем подростке Соломоне Хендерсоне. Жертвой нападения стала одна из учениц, еще два человек получили ранения. Сам афроамериканец застрелился.

Следователи обнаружили документ, связанный с предполагаемым стрелком, содержащий атрибутику альтернативных правых, призывы против смешения рас и восхваляющий идеи Адольфа Гитлера. В своем манифесте Хендерсон назвал себя «последним родезийцем» — представителем африканского государства Родезия.

В Техасе местный житель ранее открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли к нему домой. Пострадавших доставили в больницу. Медики диагностировали ранения, не опасные для жизни К задержанию стрелка привлекли спецназ.