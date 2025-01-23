Афроамериканец-нацист застрелил девочку в школе города Нэшвилл
The Tennessean: афроамериканец-нацист Хендерсон открыл огонь в школе
Афроамериканец, поддерживающий нацистскую идеологию, устроил стрельбу в школе города Нэшвилл в штате Теннесси. Об этом сообщила газета The Tennessean.
Речь идет о 17-летнем подростке Соломоне Хендерсоне. Жертвой нападения стала одна из учениц, еще два человек получили ранения. Сам афроамериканец застрелился.
Следователи обнаружили документ, связанный с предполагаемым стрелком, содержащий атрибутику альтернативных правых, призывы против смешения рас и восхваляющий идеи Адольфа Гитлера. В своем манифесте Хендерсон назвал себя «последним родезийцем» — представителем африканского государства Родезия.
В Техасе местный житель ранее открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли к нему домой. Пострадавших доставили в больницу. Медики диагностировали ранения, не опасные для жизни К задержанию стрелка привлекли спецназ.