Адвоката из Удмуртии осудят за аварию с участием ребенка

В Удмуртии скоро состоится суд над адвокатом из Алнашского района, который стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок. Об этом Izhlife проинформировала прокуратура республики.

Вечером 16 августа прошлого года 57-летний обвиняемый, управляя автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения, ехал по деревне Чумали Алнашского района. В какой-то момент он сбил 9-летнюю девочку, которая шла вдоль края проезжей части в том же направлении, что и автомобиль.

Девочка получила травмы. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.