Адский взрыв на заводе Китае. Пятеро погибли, шестеро пропали без вести

Взрыв произошел на химическом заводе в Китае

Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии Shandong Youdao Chemical в городе Гаоми на востоке Китая. По официальным данным, жертвами трагедии стали пять человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести, сообщили «Известия» .

После взрыва над заводом возник гигантский огненный шар. Столбы дыма поднялись на сотни метров.

Как рассказали местные жители, ударной волной выбило окна во многих домах, осколки стекла и бытовая техника оказались разбросаны по улицам. Всего при чрезвычайном происшествии пострадали 19 человек.

По словам очевидцев, взрывная волна буквально потрясла город: люди почувствовали сильные толчки, в квартирах разлетелись вещи.

Спасательные работы на месте аварии продолжаются — для ликвидации последствий привлечены десятки пожарных расчетов и более двухсот специалистов.

Причины происшествия пока неизвестны. На предприятии, где произошёл взрыв, трудятся около 300 человек, компания является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса, ежегодно выпуская около 11 тысяч тонн этого вещества.

Ранее в мае мощный взрыв прогремел в жилом доме в Ставрополе. В городе ввели режим ЧС.