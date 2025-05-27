Адский взрыв на заводе Китае. Пятеро погибли, шестеро пропали без вести
Взрыв произошел на химическом заводе в Китае
Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии Shandong Youdao Chemical в городе Гаоми на востоке Китая. По официальным данным, жертвами трагедии стали пять человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести, сообщили «Известия».
После взрыва над заводом возник гигантский огненный шар. Столбы дыма поднялись на сотни метров.
Как рассказали местные жители, ударной волной выбило окна во многих домах, осколки стекла и бытовая техника оказались разбросаны по улицам. Всего при чрезвычайном происшествии пострадали 19 человек.
По словам очевидцев, взрывная волна буквально потрясла город: люди почувствовали сильные толчки, в квартирах разлетелись вещи.
Спасательные работы на месте аварии продолжаются — для ликвидации последствий привлечены десятки пожарных расчетов и более двухсот специалистов.
Причины происшествия пока неизвестны. На предприятии, где произошёл взрыв, трудятся около 300 человек, компания является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса, ежегодно выпуская около 11 тысяч тонн этого вещества.
Ранее в мае мощный взрыв прогремел в жилом доме в Ставрополе. В городе ввели режим ЧС.