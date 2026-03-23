Административное здание загорелось в Центральном районе Петербурге

В понедельник, 23 марта, в 8:17 спасателям поступило сообщение о возгорании в доме №45 на 5-й Советской улице в Санкт-Петербурге. Когда сотрудники экстренных служб прибыли на место, они обнаружили, что в двух-трехэтажном административном здании горит обстановка на площади 12 квадратных метров. Огонь также распространился в межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами, проинформировал сайт Neva.Today.