Звуковое шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят дню рождения Пушкина

В Петербурге пройдет уникальное аудиопредставление «Поющие мосты», приуроченное к 226-летию Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятие запланировано на ночь с 6 на 7 и с 7 на 8 июня. Перед зрителями, собравшимися у Дворцового моста, прозвучит Гимн Великому городу Рейнгольда Глиэра, а также произведения Петра Чайковского и других выдающихся композиторов, написал «Петербургский дневник» .

«Концерт для фортепиано с оркестром № 1» и «Времена года. Июнь. Баркарола» Чайковского, а также романс Антона Рубинштейна «Ночь» на стихи Пушкина в исполнении народного артиста России, легендарного тенора Константина Плужникова, создадут неповторимую атмосферу.

Как отмечает главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов, проект «Поющие мосты» реализуется с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. За это время его посетили более 20 миллионов человек, что позволило войти в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма.

В прошлом сезоне Дворцовый мост «пел» 46 ночей, демонстрируя 24 лазерные проекции. Зрители насладились более чем 500 минутами классической музыки, с акцентом на произведения русских и советских композиторов, включая Мусоргского, Чайковского, Глинку, Шостаковича и Петрова.