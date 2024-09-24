Звездный стилист Носкова: берет поможет создать стильный образ и подчеркнуть индивидуальность

Головной убор способен стать изюминкой любого аутфита осенью-2024 года. Об этом рассказала звездный стилист Алена Носкова в беседе с « Москвой 24 ».

Эксперт посоветовала обратить внимание на береты. Они помогут подчеркнуть индивидуальность и создать образы в разных стилях.

«Берет можно носить с классическими комплектами, например юбкой-карандашом и жакетом. А можно использовать в более расслабленных образах и надеть его, скажем, с оверсайз-свитером и джинсами», — отметила специалист.

По ее словам, актуальная цветовая палитра трендовых моделей включает как нежные пастельные тона, так и насыщенные голубые оттенки. Модными считаются береты из гладкой кожи, твида, бархата.