Звездный стилист Носкова: берет поможет создать стильный образ и подчеркнуть индивидуальность
Головной убор способен стать изюминкой любого аутфита осенью-2024 года. Об этом рассказала звездный стилист Алена Носкова в беседе с «Москвой 24».
Эксперт посоветовала обратить внимание на береты. Они помогут подчеркнуть индивидуальность и создать образы в разных стилях.
«Берет можно носить с классическими комплектами, например юбкой-карандашом и жакетом. А можно использовать в более расслабленных образах и надеть его, скажем, с оверсайз-свитером и джинсами», — отметила специалист.
По ее словам, актуальная цветовая палитра трендовых моделей включает как нежные пастельные тона, так и насыщенные голубые оттенки. Модными считаются береты из гладкой кожи, твида, бархата.