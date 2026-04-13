«Звезда»: в 2026 году стоимость эксклюзивных куличей достигала 100 тысяч рублей

В этом году ассортимент пасхальных куличей поражает разнообразием и ценами. Для одних это символ веры, для других — роскошный подарок. Как рассказала корреспондент сайта телеканала «Звезда» Анна Полякова, стоимость изделий варьируется от 700 рублей в обычных пекарнях до 100 тысяч за эксклюзивные варианты.

Особое внимание привлек кулич, который приобрел Филипп Киркоров. Выпечка с хрустальным куполом и карамельным крестом, оцененная сначала в 20 тысяч, а затем в 100 тысяч рублей, по словам певца, является «произведением искусства».

Не менее впечатляет кулич в виде Собора Василия Блаженного из мастики за шестизначную сумму или шоколадная матрешка с кокошником из съедобных нитей за 33 тысячи рублей.

Маркетологи отмечают, что производители стремятся занять все ценовые ниши, а церковь напоминает: кулич не должен быть показателем достатка. Самостоятельное приготовление обойдется всего в 177 рублей.