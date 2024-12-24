Звезда «Ускоренной помощи» Олег Акулич признался, что забыл пароли от профилей в соцсетях

Актер Олег Акулич, известный по роли в сериале «Ускоренная помощь», в беседе с Леди Mail рассказал о своем отношении к социальным сетям.

Он признался, что забыл пароль от своих аккаунтов и не может туда зайти. Но это его не расстраивает, так как ему не нравится «в соцсетях сидеть».

Артист добавил, что ему также некомфортно просить коллег сфотографироваться вместе, чтобы выложить снимок на свою страницу. Хотя жена советует ему вести свой блог, так как он известный человек.