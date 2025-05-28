Звезда советского кино Василий Фунтиков скончался на 63-м году жизни

Советский актер театра и кино Василий Фунтиков ушел из жизни в 62 года. Трагическое известие подтвердили представители Союза кинематографистов, сообщил сайт Peterburg2.ru .

Советские зрители запомнили Фунтикова благодаря главной роли Кроша в популярном детском фильме «Каникулы Кроша». После окончания Щукинского училища в 1984 году он стал играть на сценах Театра Российской армии и Пушкинского театра.

Всего артист снялся примерно в 30 фильмах, среди которых известные ленты «Неизвестный солдат» и «Презумпция невиновности». Церемония прощания с актером состоится 30 мая на Хованском кладбище Москвы.