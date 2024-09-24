Звезда «Слова пацана» Кемстач назвал Чадова человеком, знающим свое дело

Семейная комедия под названием «(Не) искусственный интеллект» выйдет в широкий прокат в 2025 году. Режиссером фильма стал Алексей Чадов. Проект стал его второй работой в качестве режиссера. Главную роль в картине исполняет звезда сериала «Слово пацана» актер Леон Кемстач. Он поделился с «Известиями», что этот проект пришелся ему по душе.
Он был впечатлен концепцией, а Алексей Чадов, по его словам, знает, что делает. В фильме Леон играет 17-летнего студента по имени Женя.
Во время экскурсии в научно-исследовательском центре первокурсник случайно становится частью испытания новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом, а также стремлением исследовать мир. Получив контроль над ситуацией, робот сбегает из лаборатории. Для того чтобы вернуться домой, Жене придется найти общий язык с искусственным интеллектом.
Концерт к Международному дню музыки пройдет в Лобне 30 сентября
Штат больницы в Лобне пополнился новым терапевтом
Зеленский вновь отрекся от переговоров с Россией
Пашаева заподозрили в получении трех миллионов рублей за поддельное ранение
Патриотическую игру «Куликовская зарница» провели для школьников в Химках
Сотрудники полиции в Мытищах проведут лекции «Подросток — школа»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте