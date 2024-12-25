«Звезда»: при выборе депозита важно обращать внимание на скрытые платежи

Экономист Инна Литвиненко в беседе с телеканалом «Звезда» обозначила самые перспективные способы инвестиций в будущем году. Одним из таких вариантов она назвала вложения в драгоценные металлы, прежде всего в золото, а также открытие годовых депозитов.
При выборе депозита Литвиненко рекомендовала внимательно изучать условия договора, обращая внимание на возможные скрытые платежи и комиссии, такие как обязательное оформление банковской карты или подключение услуг СМС-оповещений. Наличие таких обязательных условий может снизить привлекательность вклада.
Если депозит предполагает высокую процентную ставку на протяжении всего срока размещения и не содержит скрытых комиссий, то такой вариант заслуживает внимания, добавила эксперт.
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