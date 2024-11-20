Михайловская военная артиллерийская академия, расположенная в Санкт-Петербурге, — это единственный российский вуз, который ведет подготовку универсальных офицеров по всем профильным специальностям. Об этом рассказал сайт телеканала « Звезда ».

Занятия проходят на всех типах техники, ведь учебная база учреждения оснащена современными тренажерными комплексами. Большинство преподавателей имеют боевой опыт. Благодаря соответствующим знаниям они способны донести до студентов истинную ценность артиллерии.

«Испокон веков она всегда являлась огневой мощью, и опыт СВО это подтверждает, что до 80% задач по огневому поражению решают ракетные войска и артиллерия», — высказался доцент кафедры управления ракетными ударами и огнем артиллерии вуза Роман Лузгачев.

Многие поступили в академию после участия в специальной военной операции. Так, 22-летний курсант Алексей Никифоров сражался в реактивном дивизионе и был наводчиком «Града».