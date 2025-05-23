Звание почетных граждан присвоили трем жителям Петербурга в преддверии Дня города

В преддверии Дня города в Петербурге стали известны имена тех, кому присвоили высшее городское звание. Среди новых почетных граждан — участник Великой Отечественной войны, лидер блокадников и активист, написал «Петроград» .

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, звание получили 100-летний ветеран Зиновий Меркин, председатель совета ветеранов Василий Волобуев и руководитель организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. Эти люди вписали свои имена в историю города: от защиты в годы войны до значительного вклада в общественную жизнь в мирное время.

Звание почетного гражданина Петербурга — высшая городская награда. До этого ее удостаивались Михаил Пиотровский, Алексей Миллер и Иосиф Бродский. Традиционно церемония награждения проходит в Мариинском дворце за неделю до Дня города.

Напомним, что из первоначальных пяти кандидатов двое отказались от звания — руководитель ветеранской организации Екатерина Тутурова и директор библиотеки имени Маяковского Зоя Чалова.