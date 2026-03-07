Зоозащитница Колмогорова предостерегла россиян от самовыгула домашних питомцев

Некоторые владельцы кошек и собак в России предпочитают выпускать своих питомцев на свободный выгул, полагая, что это отвечает их природным инстинктам. Однако такой подход несет риски как для самих животных, так и для их хозяев. Зоозащитница из Первоуральска Полина Колмогорова поделилась с «ФедералПресс» своими опасениями относительно самовыгула

Она сообщила: «Я негативно отношусь к самовыгулу. Животное можно приучить к шлейке либо выпускать на собственном участке, огороженном вкопанным забором, чтобы оно не убежало. Но когда ты выпускаешь животное на улицу в жилом секторе, среди многоквартирников, ты должен понимать, что это повышенный риск. Там есть машины, есть агрессивные собаки, есть невоспитанные дети и взрослые, которые самоутверждаются за счет увечий животных».

Колмогорова также подчеркнула опасности, связанные с празднованием новогодних праздников: «В новогодние праздники, к примеру, очень много салютов, от которых гибнут не только уличные, но и хозяйские животные. Например, 2 января от разрыва сердца погиб пес, которого я пристроила в прошлом году. Он так напугался взрывов, что сердце не выдержало».

Кроме того, самовыгул может привести к контакту животных с паразитами и болезнетворными микроорганизмами: «Если животное находится на улице, оно ходит по помойкам, контактирует с фекалиями, с блохастыми сородичами, а потом ложится с тобой спать».

Таким образом, ответственное отношение к питомцам подразумевает обеспечение их безопасности, что возможно при выгуле под присмотром хозяина.