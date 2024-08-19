Зоотехник Чибисова рассказала, что обезьяну невозможно приучить к туалету

Тем, кто собрался завести дома обезьяну, нужно серьезно осознавать все сложности, которые несет такой питомец. Об этом ТСН24 рассказала зоотехник Виктория Чибисова.

В частности, для обезьяны нужно будет обустроить большую клетку или вольер, но запирать ее там нельзя. Поэтому нужно будет дать ей возможность свободно передвигаться по дому или квартире. При этом приучить обезьян к туалету, как это делается с кошками, невозможно.

Виктория Чибисова отметила, что попытки заставить их ходить на горшок не будут успешным. И обезьяна продолжит испражняться там, где им удобно, что подразумевает необходимость убирать за ней.

Зоотехник добавила, что даже цирковые обезьяны всех видов, включая близких к человеку шимпанзе и орангутанов, всегда находятся в памперсах.

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