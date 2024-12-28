Зоопсихолог Волков призвал россиян не выгуливать собак во время фейерверков

Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил, почему собаки могут бояться фейерверков. В беседе с Ura.ru он дал советы, как защитить питомцев от стресса.

Волков рекомендует пересмотреть график прогулок в праздничные дни, избегая времени запуска фейерверков, обычно происходящего между 23:00 и 03:00. Прогулку лучше завершить до начала салютов, чтобы минимизировать стресс для животного.

Специалист предостерегает от утешения собаки сразу после испуга. Поглаживания, объятия и угощения могут закрепить страх перед громкими звуками. Вместо этого следует дать животному время успокоиться самостоятельно. Только после этого можно выразить сочувствие и предложить лакомство.

Волков отмечает, что возможно приучить собаку к громким звукам, однако этот процесс требует участия профессиональных кинологов и длительного времени. Такие тренировки особенно важны для служебных собак, работающих в розыскной службе, спасательных операциях и других сферах.