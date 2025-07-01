Зоопсихолог Волков отметил, что во время отпуска хозяина питомца можно оставить с котоняней

Летний сезон традиционно ассоциируется с периодом отпусков. Одним из главных вопросов перед поездкой на отдых становится проблема присмотра за домашними животными. Зоопсихолог Мирослав Волков в беседе с «Москвой 24» заявил, что если питомец сильно привязан к владельцам и стремится быть рядом каждую минуту, то стоит взять его с собой. Однако если в доме несколько кошек, возможно, стоит обратиться за помощью к знакомым или воспользоваться услугами котоняни.

Волков подчеркнул, что частота посещений зависит от нескольких факторов. Для кошек, живущих в коллективе, общение и игры помогают меньше скучать. Одиноким же животным требуются более частые визиты. Важную роль также играют прогулки для собак и количество лотков и корма для всех животных. Если хозяева предпочитают влажный корм, то посещения должны быть регулярными, чтобы избежать порчи продукта.

Некоторые владельцы предпочитают доверить своих питомцев друзьям или родственникам. Однако, по мнению эксперта, это стоит делать только в том случае, если животное будет чувствовать себя комфортно в новой обстановке.

«Если питомец активный, социальный, любит общение с чужими людьми, ему нравится играть и в принципе он лояльно ко всему относится, то это не проблема. Но если животное флегматичное, осторожное, других людей не очень любит, то ему, конечно, нужен период адаптации», — отметил Волков.

Также можно рассмотреть вариант зоогостиницы, однако важно заранее ознакомиться с правилами и особенностями каждого конкретного заведения.