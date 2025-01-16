Зоопсихолог Протасевич: тренд pet parenting связан с нежеланием создавать семью

В современном обществе люди все чаще воспринимают своих питомцев как членов семьи, почти как детей. О причинах подобного поведения рассказала зоопсихолог Елизавета Протасевич в беседе с « Доктором Питером ».

Такое отношение к животным получило название pet parenting — «воспитание питомца». Вместо того чтобы видеть в животных полезных помощников, люди начинают относиться к ним как к существам, наделенным схожими правами. Некоторые стремятся стать для своих питомцев настоящими родителями, добавил «7Дней».

Эксперт объяснила этот тренд тем, что в современном мире молодые люди нередко откладывают создание семьи. Отношения пары проходят разные этапы, и в какой-то момент они начинают заботиться о ком-то еще — своем питомце. Это позволяет им проверить свои чувства и понять, готовы ли они к ответственности за живое существо, отметила специалист.