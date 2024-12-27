Зоопсихолог Парфентьева призвала россиян не брать собак смотреть на салюты

Зоопсихолог клиники Vetcity Полина Парфентьева в беседе с «Газетой.Ru» дала советы владельцам домашних животных о том, как уменьшить стресс у питомцев во время новогодних фейерверков.

Она порекомендовала планировать прогулки с собаками преимущественно в дневное время, сокращая вечерний выгул и выбирая маршруты ближе к дому. Это поможет избежать неожиданного начала салюта и даст возможность быстро найти укрытие, например, в подъезде или магазине, написали «Известия».

Парфентьева также посоветовала не брать собак на праздничные мероприятия и в места большого скопления людей, так как это может спровоцировать сильный стресс и возможное бегство животного. Она подчеркнула важность проверки амуниции перед прогулкой, использования нескольких поводков и отказа от рулеток и удавок.