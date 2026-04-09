Зоопсихолог Капустина рассказала, что уровень счастья кошки можно узнать по ее хвосту
Кошки не всегда открыто проявляют свои эмоции, но хозяева могут определить, когда их питомец доволен жизнью. Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала NEWS.ru, что уровень счастья кошки можно узнать по ее хвосту.
По словам эксперта, уверенная в себе кошка часто держит хвост трубой. Кроме того, она ухаживает за собой: умывается и вылизывается. Еще одним признаком довольства жизнью можно назвать позу для сна. Если кошка расслабленная, вытянулась во весь рост или свернулась клубочком, значит, она ощущает покой и безопасность, написал KP.RU.
Интересно, что кошка становится ласковее, если проводит много времени с человеком, который ей нравится. В таких случаях она может выгибать спину, приглашая ее погладить.