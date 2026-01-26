Зоопсихолог Гладких порекомендовала изучить особенности характера своих питомцев, чтобы подружить их

При появлении в доме нового питомца важно правильно организовать процесс знакомства с уже живущими там животными. Зоопсихологи предлагают несколько советов, которые помогут избежать конфликтов и сделать совместное проживание комфортным для всех. Кандидат сельскохозяйственных наук, зоопсихолог Марианна Гладких порекомендовала сначала изучить особенности характера своего питомца в беседе с KP.RU .

Важно понять, насколько он дружелюбный и готов ли делиться. Если питомец хорошо ладит с другими, можно задуматься о втором животном. Лучше, если новый питомец будет похож по характеру на первого.

Следующий важный аспект — возраст. Взрослые животные обычно хорошо принимают маленьких котят и щенков. Но с двумя взрослыми животными придется продумывать нюансы. Нельзя просто поставить животных перед фактом, что теперь они будут жить вместе. Это может вызвать стресс и конфликты.

Мирослав Волков, зоопсихолог, также подчеркивает важность первоначальной изоляции нового питомца. В течение двух-трех недель новичок должен адаптироваться к новому месту жительства. Затем можно постепенно знакомить его с остальными животными в формате игры.

Необходимо создать необходимые условия проживания для каждого питомца: у каждого должно быть свое место для отдыха, в идеале — отдельный лоток, миска, когтеточка. Это поможет избежать конфликтов и сделает совместное проживание более комфортным.

Специалисты также отмечают, что использование феромонов и успокоительных не всегда оправдано. Лучше дать питомцам возможность проявить адекватную реакцию друг на друга.