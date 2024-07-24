Зоопсихолог Фаустова: игры с лазерными указками повышают тревожность питомцев

Некоторые игрушки способны навредить психическому здоровью домашних животных. Об этом рассказала зоопсихолог Милена Фаустова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, стоит отказаться от использования лазерных указок. Они одинаково действуют и на собак, и на кошек.

«Возникает непонимание ситуации, потому что животное находится на стадии охоты, и итогом должна быть добыча. А тут питомец вроде как ловит это пятнышко, но в зубы его взять не может, лапкой дотронуться не может», — пояснила эксперт.

Частые игры с таким устройством, отметила зоопсихолог, вызывают у четвероногих друзей фрустрацию — состояние тревожности.