Зоолог Ситникова предположила, что пробуждение летучих мышей может начаться уже в апреле

Зоолог Елена Ситникова рассказала RT , что в случае теплой весны в европейской части России уже в апреле можно ожидать появления летучих мышей.

По словам эксперта, в европейской части России обитают несколько видов этих животных: рыжая вечерница, двухцветный кожан, поздний кожан, лесной и малый нетопырь. В Московской области также изредка встречается нетопыря-карлика.

Некоторые виды летучих мышей зимуют за пределами России. Например, рыжая вечерница проводит зиму на юге Европы и в Африке, возвращаясь с последней волной перелетных птиц.